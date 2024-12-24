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Европейские инвестиции в Казахстан превысили $180 млрд

Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Роман Василенко провёл встречу с Послом Европейского Союза в Республике Казахстан Алешкой Симкич, передает ИА El.kz со ссылкой на МИД РК.

Источник: МИД РК

В ходе беседы стороны отметили высокую динамику развития двустороннего сотрудничества в уходящем году, с удовлетворением отметив как многочисленные и регулярные контакты на высоком уровне, так и существенный рост товарооборота и инвестиционной активности. Собеседники также «сверили часы» по ключевым вопросам казахско-европейского сотрудничества, а также предметно обсудили график мероприятий на следующий год.

Заместитель министра подчеркнул важность дальнейшей полной и эффективной реализации Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве между РК и ЕС и его государствами-членами, а также развития взаимодействия в формате «Центральная Азия — Европейский Союз».

Особое внимание собеседниками было уделено дальнейшему углублению сотрудничества в перспективных направлениях, таких как транспорт и логистика, критические сырьевые материалы, климат и зелёная энергетика.

В частности, стороны приветствовали достигнутый прогресс в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута, включая запуск Координационной платформы по Среднему коридору. В позитивном ключе отмечено намерение подписать Дорожную карту стратегического партнёрства в сфере критических минералов на 2025−2026 годы.

Р. Василенко также подчеркнул обоюдную важность скорейшего начала переговоров между Астаной и Брюсселем относительно Соглашения об упрощении визового режима ЕС для граждан Казахстана. В данном контексте отмечена значимость парафированного и готовящегося к подписанию Горизонтального авиационного соглашения РК-ЕС, призванного укрепить связи между деловым сообществом и гражданами наших стран.

В завершение встречи стороны выразили удовлетворение положительной динамикой двустороннего сотрудничества и договорились наращивать взаимодействие по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Европейский Союз является основным торговым и инвестиционным партнёром РК.

Товарооборот за январь-октябрь т.г. составил 41,2 млрд долларов США, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (экспорт из РК — 32,6 млрд долларов США, импорт в РК — 8,6 млрд долларов США). В 2023 году товарооборот увеличился на 3,5%, составив 41,4 млрд доларов. США.

Объём европейских инвестиций в экономику Казахстана с 2005 года составил 180 млрд долларов США.

В РК действует более 3000 компаний с европейским участием.

экономика