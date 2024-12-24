Европейские инвестиции в Казахстан превысили $180 млрд

В ходе беседы стороны отметили высокую динамику развития двустороннего сотрудничества в уходящем году, с удовлетворением отметив как многочисленные и регулярные контакты на высоком уровне, так и существенный рост товарооборота и инвестиционной активности. Собеседники также «сверили часы» по ключевым вопросам казахско-европейского сотрудничества, а также предметно обсудили график мероприятий на следующий год.