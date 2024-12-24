С января 2025 года дошкольные организации Астаны перейдут на ваучерное финансирование

«Если раньше ребенок стоял в очереди на место в детском саду, то теперь он становится в очередь за ваучером. Теперь выбор детского сада также осуществляется за родителем. Ранее государственный образовательный заказ был закреплен за детским садом, а сейчас ваучер следует за ребенком».