С января 2025 года дошкольные организации Астаны перейдут на ваучерное финансирование

На данный момент проект ваучерного финансирования внедрен в городах Тараз, Шымкент и Туркестан.
Глава столичного управления образования назвал основные преимущества ваучерной системы финансирования:
- Свобода выбора для родителей. Родители, получившие ваучер, могут выбрать любое дошкольное учреждение из Перечня, что создает стимул для детских садов улучшать качество предоставляемых услуг и привлекать, удержать новых клиентов. Это способствует достижению принципа «справедливости».
- Объективная оценка качества. Пересмотренный подход к оценке работы детских садов позволит родителям непосредственно оценивать качество образовательных услуг, что устраняет субъективность и повышает общий уровень обслуживания. Проект также открывает двери новым участникам рынка, создавая здоровую конкуренцию и улучшая качество услуг, что соответствует принципу «качества».
- Прозрачность финансирования. Функционал местных исполнительных органов по утверждению объема государственного заказа для каждого детского сада будет отменен, и средства будут предоставляться непосредственно ребенку. Если ребенок выберет и перейдет в другой детский сад, ваучер будет следовать за ним, что обеспечивает принцип «прозрачности».
Кроме того, Касымхан Сенгазыев рассказал об основных принципах ваучерного финансирования.
«Если раньше ребенок стоял в очереди на место в детском саду, то теперь он становится в очередь за ваучером. Теперь выбор детского сада также осуществляется за родителем. Ранее государственный образовательный заказ был закреплен за детским садом, а сейчас ваучер следует за ребенком».
Отметим, что реализации ваучерного финансирования в Астане начнется в январе 2025 года.
В системе ваучерного финансирования очередь делится на 18 категорий в зависимости от возраста ребенка и его социального статуса. У каждой категории будет своя очередь.
Ваучер выдается по итерации (повторению), а очередь автоматически обновляется дважды в год.