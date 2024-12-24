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Названо, сколько челябинцев ушли на другую работу в 2024 году

Проведено очередное исследование, оценившее мобильность на рынке труда южноуральского мегаполиса.

Срез рынка сделали аналитики платформы hh.ru, а его результаты опубликовал «Коммерсант». По этим выкладкам, в 2024 году решились поменять работу 46 процентов жителей Челябинска. Наиболее мобильными в этом вопросе оказались челябинцы в возрасте от 18 до 24 лет — 56 процентов. Как пишется в аналитичке, наиболее часто меняли место работы представители таких сфер, как ресторанно-гостиничный бизнес, развлечения и массмедиа, маркетинга, рекламы и PR. А вот меньше всего отличились переходами юристы и менеджеры по закупкам.

экономика
занятость