Казахстан вернул на родину крупные активы

Кроме того, на баланс Компании по управлению возвращенными активами принят гостиничный комплекс «Думан». После переноса столицы в Астану «КазМунайГаз» нагрузили социальным поручением построить в новой столице самый удаленный от Мирового океана океанариум и гостиничный комплекс при нем. Построенный отель «Думан» находился на балансе ТОО «КазМунайГаз-Сервис», а в 2014 году был выкуплен фирмами, связанными с Даригой Назарбаевой, дочерью первого президента страны.