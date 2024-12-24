Казахстан вернул на родину крупные активы

На баланс Компании по управлению возвращенными активами передано 70 активов стоимостью 89,9 млрд тенге, сообщает LS.
В числе переданного — жилая недвижимость, административные здания, гостиничный комплекс «Думан», доли участия в уставном капитале юрлиц («Жаркент су», «Тулпар»), производственная база, столовая, АЗС, земельные участки, незавершенное строительство и другие.
Часть активов находятся непосредственно в Европе и странах Ближнего Востока. В частности:
- в ОАЭ — две виллы и два авто общей оценочной стоимостью 17,09 млрд тенге;
- в России — пять квартир, пять кладовых помещений, пять машиномест на 4,78 млрд тенге;
- в Турции — два жилых дома и одна квартира на 4,2 млрд тенге;
- во Франции — четыре квартиры на 3,82 млрд тенге.
На 18 декабря управляющая компания занималась реализацией 11 активов на 9,1 млрд тенге, включая пять земельных участков. При этом начиная с 23 июля 2024 года были проданы объекты на 12,6 млрд тенге.
В том числе в Казахстане — четыре актива на 8,2 млрд тенге: двухэтажный жилой дом в Астане, в Алматы — административное здание по ул. Байтурсынова, 46. земельный участок в Наурызбайском районе (мкр. Байтак) и бизнес-центр «Орион».
За рубежом нашли новых хозяев два авто (Aston Martin, Rolls-Royce) в ОАЭ, а в Турции два жилых дома в регионе Мугла Бодрум, квартал Гекчебел, Тилкиджик, и квартира в Стамбуле, квартал Алтунизаде, район Усюндар. Общая стоимость — 4,4 млрд тенге.
Кроме того, 11 декабря прошли успешные электронные торги по четырем активам, выставленным по стартовой цене: административное здание в Алматы и три встроенных нежилых помещения в Астане. После подписания договора победители аукциона в течение 30 дней обязаны внести остаток суммы.
Все вырученные средства направлены в специальный госфонд.
Тем временем на балансе управляющей компании также имеются артефакты (10 наименований), которые предположительно несут в себе историческую и культурную ценность. Из-за этого невозможно определить рыночную стоимость изделий. На данный момент ими интересуется Национальный музей РК. Ранее работники заведения провели лабораторный анализ объектов, вследствие чего музей направил ходатайство о передаче артефактов для дальнейшего постоянного хранения, углубленного научного изучения и возможных культурных мероприятий.
Поэтому управляющая компания рассматривает вопрос передачи изделий Комитету госимущества и приватизации, чтобы впоследствии они попали в Нацмузей.
Владелец Telegram-канала «Нефть и газ Казахстана. Факты и комментарии» Олег Червинский дополнил информацию. По его сведениям, офисное здание по ул. Байтурысынова, 46 в Алматы изначально принадлежало АО «Интергаз Центральная Азия» (ИЦА), в 2021 году было продано с торгов частному ТОО. Этому же ТОО реализована производственная база ИЦА в Алматы, по улице Ратушного, 64 Г.
Конечным бенефициаром ТОО — владельца БЦ «Орион» в престижном районе Алматы — являлся племянник Нурсултана Назарбаева — Кайрат Сатыбалды.
Кроме того, на баланс Компании по управлению возвращенными активами принят гостиничный комплекс «Думан». После переноса столицы в Астану «КазМунайГаз» нагрузили социальным поручением построить в новой столице самый удаленный от Мирового океана океанариум и гостиничный комплекс при нем. Построенный отель «Думан» находился на балансе ТОО «КазМунайГаз-Сервис», а в 2014 году был выкуплен фирмами, связанными с Даригой Назарбаевой, дочерью первого президента страны.