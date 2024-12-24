Авторынок Казахстана: предварительные итоги 2024 года

Возвращаясь к общим показателям, которые показали небольшое снижение в этом году, стоит отметить два основных фактора: задержки поставок машинокомплектов и отдельных компонентов, в особенности тех, что, как правило, следуют из или через КНР, а также рост объёмов серого импорта, который наблюдается с 2022 года и проявляется, например, в поставках техники стандарта Евро-2 вместо положенного по закону Евро-5. В первом случае отрасль имеет очередной стимул к повышению локализации и расширению перечня деталей, выпускаемых в стране, для снижения зависимости от импорта. Во втором случае требуется более конкретизированная позиция регулятора по отношению к импорту в силу того, что в стране действует стратегия развития промышленности.