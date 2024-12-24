На охрану омских свалок выделят 13 миллионов рублей

На портале государственных закупок появились три контракта от омской Управления дорожного хозяйства и благоустройства. Речь идёт о контрактах на охрану рекультивируемых в Омске свалок. Мэрия выделила на эти цели 13 млн руб.
Почти год нужно будет охранять свалки в Советском, Кировском и Центральном округах. Двух охранников следует обеспечить транспортом для объезда охраняемой территории. При нарушении общественного порядка охранники должны вызвать полицию.
Ранее мы писали о ликвидации в Омске третьего по счёту закрытого полигона для сбора отходов. Полигон работал с 1952 по 2015 годы и занимал более 40 га.
В октябре омичам показали, как выглядят бывшие свалки в четырёх округах Омска.