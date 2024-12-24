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Неожиданную отрасль для выгодных инвестиций назвали в Хабаровском крае

Годовая потребность региона в этом материале составляет около 98 600 тонн.

Источник: ТАСС

В Хабаровском крае назвали самые выгодные отрасли для инвестиций. Одним из наиболее перспективных направлений стало производство известняковой муки и минерального порошка, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края», в регионе на данный момент отсутствуют заводы по производству извести, известняковой муки и минерального порошка, несмотря на высокую потребность в этих материалах. Годовая потребность Хабаровского края в известняковой муке составляет около 98 600 тонн. Этот материал используется для известкования почв в рамках проекта комплексной мелиорации земель и при реконструкции автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

«Известняковая мука также является важным минеральным удобрением для сельского хозяйства. Она помогает стабилизировать кислотность почвы и обогащать её микроэлементами, что положительно сказывается на росте растений и качестве урожая», — уточнила Галина Сырова, главный специалист департамента инвестиционной аналитики АПИРИ ХК. Она добавила, что минеральный порошок используется для улучшения эксплуатационных характеристик материалов дорожного строительства и повышения долговечности асфальтобетонных покрытий.

Для реализации инвестиционного проекта по строительству завода потребуется примерно 103 миллиона рублей, а срок окупаемости вложений составит до 6 лет. Основным источником сырья для производства станет Вяземское месторождение известняка, расположенное всего в 17 км от города Вяземский.

экономика