Неожиданную отрасль для выгодных инвестиций назвали в Хабаровском крае

По данным АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края», в регионе на данный момент отсутствуют заводы по производству извести, известняковой муки и минерального порошка, несмотря на высокую потребность в этих материалах. Годовая потребность Хабаровского края в известняковой муке составляет около 98 600 тонн. Этот материал используется для известкования почв в рамках проекта комплексной мелиорации земель и при реконструкции автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.