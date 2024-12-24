Жители Башкирии досрочно получат детские пособия за декабрь

«25 декабря получателям поступят следующие ежемесячные выплаты: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям; выплата на первого ребенка до 3 лет; пособие на ребенка военнослужащего по призыву; выплата из материнского капитала на ребёнка до 3 лет», — констатировали в СФР, уточнив при этом, что 25 декабря деньги поступят тем, кто выбрал безналичное зачисление через банки.
Пособия будут зачисляться на счет в течение всего дня.
Что касается тех, кто получает детские пособия в почтовых отделениях, то они получат деньги в зависимости от графика работы «своего» отделения.
Кроме того, в Башкирии досрочно выплатят пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим гражданам. Средства будут перечислены СФР 24 декабря и поступят на счета получателей согласно условиям банка.
«Все вышеуказанные пособия выплачиваются в текущем месяце за предыдущий. Соответственно, родителям, получившим выплату за декабрь досрочно, следующее перечисление за январь поступит в начале февраля 2025 года», — добавили в отделении Социального фонда по РБ.
Как ранее сообщал Башинформ со ссылкой на данные СФР, жители Башкирии с начала года получили больничные на более чем 12,5 млрд рублей. Всего за это время пособие по временной нетрудоспособности оформили 489 тысяч человек.