Жители Башкирии досрочно получат детские пособия за декабрь

«25 декабря получателям поступят следующие ежемесячные выплаты: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям; выплата на первого ребенка до 3 лет; пособие на ребенка военнослужащего по призыву; выплата из материнского капитала на ребёнка до 3 лет», — констатировали в СФР, уточнив при этом, что 25 декабря деньги поступят тем, кто выбрал безналичное зачисление через банки.