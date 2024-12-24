В Новосибирске снесли незаконные киоски и ломбарды

Нелегально установленные киоски и ломбарды были снесены в Новосибирске.
По информации пресс-центра мэрии Новосибирска, сейчас в городе продолжается работа по демонтажу брошенных нестационарных объектов.
Так, в Новосибирске снесли киоск на улице 25 лет Октября, 28, торговый киоск с улицы Широкой, 1 и хозяйственную постройку с улицы 1-ой Родниковой, 40.
В том числе, на улице Макаренко, 13 был снесен объект, где ранее принимали лом.
Напомним, что в Новосибирске силовики нагрянули в незаконное казино.