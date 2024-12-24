Власти Перми хотят снести самый высокий торговый центр в городе

По информации издания, администрация района также хочет обязать девелопера снести объект незавершенного строительства и восстановить благоустройство на земельном участке. В случае неисполнения решения суда администрация требует взыскать со СМУ № 11 в свою пользу неустойку в размере 3 тысяч рублей за каждый день просрочки.