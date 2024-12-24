Власти Перми хотят снести самый высокий торговый центр в городе

Администрация Свердловского района Перми требует признать недостроенное 10-этажное здание на улице Лодыгина, 44а, самовольной постройкой. Соответствующий иск к пермской компании «Строительно-монтажное управление № 11» поступил в суд, пишет «Коммерсант-Прикамье». Отмечается, что на данный момент это самый высокий ТРЦ в городе.
По информации издания, администрация района также хочет обязать девелопера снести объект незавершенного строительства и восстановить благоустройство на земельном участке. В случае неисполнения решения суда администрация требует взыскать со СМУ № 11 в свою пользу неустойку в размере 3 тысяч рублей за каждый день просрочки.
Суд принял исковое заявление районных властей к производству 19 декабря. Одновременно администрация ходатайствовала о введении обеспечительных мер. В итоге суд запретил Росреестру регистрировать сделки в отношении здания на улице Лодыгина, 44а.