Проверять легальность происхождения активов планируют по-новому

Проверка может быть приостановлена в случаях назначения экспертизы, иной встречной проверки по другим активам, а также при необходимости получения сведений и документов от иностранных государств и в иных случаях, препятствующих проведению проверки, в том числе при назначении аудита, оценки актива, проверки уполномоченным государственным органом по требованию прокурора, при истребовании дополнительных материалов в других государственных органах и организациях независимо от форм собственности, у физических лиц, при проведении согласительных и иных процедур в рамках добровольного возврата активов.