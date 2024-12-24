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Курсы валют на 24 декабря, цены на нефть и металлы

Официальный курс — 523,72 тенге за доллар США.

Нефть: цены на нефть ускорили снижение вечером в понедельник из-за укрепления доллара США, пишет Интерфакс-Казахстан. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:32 аст подешевели на 0,73 доллара (1%), до 72,21 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,6 доллара (0,86%), до 68,86 доллара за баррель.

Металлы: котировки фьючерсов на золото снизились во время европейской сессии в понедельник. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, к 17:30 аст фьючерсы на золото с поставкой в феврале торговались по 2 628,94 доллара за тройскую унцию, опустившись на 0,61%.

Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 23:04 аст bitcoin торговался по 93 187,15 доллара. За последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 2,25%, а ее капитализация составила 1,8 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 334,7 долларов, повысившись в цене на 0,6%. Капитализация этой криптовалюты составила 401,5 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,25 трлн долларов.

Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 24 декабря. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 23 декабря, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 23 декабря.

1 австралийский доллар 327,17 тенге.

1 азербайджанский манат 308,98 тенге.

10 армянский драм 13,36 тенге.

1 белорусский рубль 160,35 тенге.

1 бразильский реал 85,15 тенге.

10 венгерских форинтов 13,12 тенге.

1 гонконгский доллар 67,41 тенге.

1 грузинский лари 189,21 тенге.

1 датская крона 72,96 тенге.

1 дирхам ОАЭ 142,61 тенге.

1 доллар США 523,72 тенге.

1 евро 544,09 тенге.

1 индийская рупия 6,15 тенге.

1000 иранский риал 12,5 тенге.

1 канадский доллар 363,77 тенге.

1 китайский юань 71,75 тенге.

1 кувейтский динар 1700,33 тенге.

1 кыргызский сом 6,02 тенге.

1 малазийский ринггит 116,72тенге.

1 мексиканский песо 26,03 тенге.

1 молдавский лей 28,59 тенге.

1 норвежская крона 46,15 тенге.

1 польский злотый 127,44 тенге.

1 риял Саудовской Аравии 139,45 тенге.

1 российский рубль 5,2 тенге.

1 СДР 682,94 тенге.

1 сингапурский доллар 386,02 тенге.

1 таджикский сомони 48,05 тенге.

1 тайский бат 15,31 тенге.

1 турецкая лира 14,87 тенге.

100 узбекских сумов 4,06 тенге.

1 украинская гривна 12,46 тенге.

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 657,01 тенге.

1 чешская крона 21,65 тенге.

1 шведская крона 47,38 тенге.

1 швейцарский франк 584,57 тенге.

1 южноафриканский ранд 28,47 тенге.

100 южнокорейских вон 36,05 тенге.

1 японская иена 3,34 тенге.

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