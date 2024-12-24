Курсы валют на 24 декабря, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть ускорили снижение вечером в понедельник из-за укрепления доллара США, пишет Интерфакс-Казахстан. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:32 аст подешевели на 0,73 доллара (1%), до 72,21 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,6 доллара (0,86%), до 68,86 доллара за баррель.