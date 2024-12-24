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В Челябинской области будут действовать новые правила расчета платы за электричество

С 1 января 2025 года в Челябинской области будут действовать новые правила расчета платы за электричество, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Региональное министерство тарифного регулирования и энергетики обновило диапазоны потребления электроэнергии.

Так, в домах, оборудованных электроплитами и электронагревательными установками, верхняя граница первого диапазона составит 3900 кВт в час. При увеличении объемов потребления начнет действовать второй диапазон, свыше 6000 кВт/ч — третий.

В домах с газовым оборудованием расход электроэнергии ниже, поэтому граница первого диапазона сужена до 1200 кВт в час. При месячном потреблении от 1200 до 6000 кВт/ч действует второй диапазон, свыше 6000 кВт/ч — третий.

При расходовании электроэнергии в пределах первого диапазона действует льготный тариф, во втором и третьем диапазонах тарифы приравнены к ценам на электроэнергию, используемой в коммерческих целях.

По данным гарантирующего поставщика, большинство жителей Челябинской области расходуют электроэнергию в пределах первого диапазона. Средний объем потребления составляет 200 кВт/ч в месяц. В рамках второго и третьего диапазонов рассчитывают менее 1% лицевых счетов, это порядка 12 тыс. домов.

Диапазоны потребления разработаны для того, чтобы исключить покупку электроэнергии по льготным тарифам в коммерческих целях, в том числе для «серого» майнинга. В отношении многодетных семей эти диапазоны не действуют, говорят в ООО «Уралэнергосбыт».

экономика
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