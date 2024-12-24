В Челябинской области будут действовать новые правила расчета платы за электричество

Диапазоны потребления разработаны для того, чтобы исключить покупку электроэнергии по льготным тарифам в коммерческих целях, в том числе для «серого» майнинга. В отношении многодетных семей эти диапазоны не действуют, говорят в ООО «Уралэнергосбыт».