В Челябинской области будут действовать новые правила расчета платы за электричество

Региональное министерство тарифного регулирования и энергетики обновило диапазоны потребления электроэнергии.
Так, в домах, оборудованных электроплитами и электронагревательными установками, верхняя граница первого диапазона составит 3900 кВт в час. При увеличении объемов потребления начнет действовать второй диапазон, свыше 6000 кВт/ч — третий.
В домах с газовым оборудованием расход электроэнергии ниже, поэтому граница первого диапазона сужена до 1200 кВт в час. При месячном потреблении от 1200 до 6000 кВт/ч действует второй диапазон, свыше 6000 кВт/ч — третий.
При расходовании электроэнергии в пределах первого диапазона действует льготный тариф, во втором и третьем диапазонах тарифы приравнены к ценам на электроэнергию, используемой в коммерческих целях.
По данным гарантирующего поставщика, большинство жителей Челябинской области расходуют электроэнергию в пределах первого диапазона. Средний объем потребления составляет 200 кВт/ч в месяц. В рамках второго и третьего диапазонов рассчитывают менее 1% лицевых счетов, это порядка 12 тыс. домов.
Диапазоны потребления разработаны для того, чтобы исключить покупку электроэнергии по льготным тарифам в коммерческих целях, в том числе для «серого» майнинга. В отношении многодетных семей эти диапазоны не действуют, говорят в ООО «Уралэнергосбыт».