Иркутянам вручили ключи от новых квартир в ЖК «Эволюция»

«Сегодня мы передали ключи 14 семьям, в ближайшее время еще 156 семей получат ключи от новых квартир в этом же жилом комплексе. Как правильно отметил президент страны Владимир Путин, это единственная в мире программа, когда есть возможность за счет государства бесплатно предоставлять жилье взамен аварийного. Это важный социальный аспект, и мы будем продолжать эту работу», — сказал Игорь Кобзев.