Иркутянам вручили ключи от новых квартир в ЖК «Эволюция»

Одно-, двух- и трехкомнатные квартиры предназначены для переселения граждан из аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года. Новые квартиры получат 170 семей, первым 14 новоселам ключи вручили губернатор региона Игорь Кобзев и мэр Иркутска Руслан Болотов.
Блок-секции строили с весны прошлого года по программе «Переселение граждан, проживающих на территории города Иркутска, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019—2025 годах». Ее реализуют в рамках нацпроекта. Всего за пять лет из непригодного для проживания жилья переехали 2078 семей, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
«Сегодня мы передали ключи 14 семьям, в ближайшее время еще 156 семей получат ключи от новых квартир в этом же жилом комплексе. Как правильно отметил президент страны Владимир Путин, это единственная в мире программа, когда есть возможность за счет государства бесплатно предоставлять жилье взамен аварийного. Это важный социальный аспект, и мы будем продолжать эту работу», — сказал Игорь Кобзев.
Мэр областного центра уточнил, что в муниципалитете сложилась достойная практика возведения современного жилья для переселения граждан. Застройщик — АО «УКС г. Иркутска» — выполняет весь процесс: от проектирования до ввода в эксплуатацию с последующим гарантийным сопровождением. Такой подход позволяет существенно экономить бюджетные средства, а также предоставлять семьям подходящие квартиры. Все новые жилые помещения сдаются «под ключ».
«Это результат четкой и слаженной работы всех ветвей власти. Правительство региона, депутаты городской Думы, администрация города сделали все, чтобы иркутяне переехали в благоустроенные квартиры современного микрорайона. Эта часть Иркутска динамично развивается. За последние годы здесь появились новые социальные объекты, отремонтирована объездная дорога. Вблизи новых блок-секций имеются школа и два детсада. Помимо этого, на улице Ярославского ведется строительство школы на 1550 мест и проектирование еще одного жилого района, куда также будем переселять горожан из аварийного фонда», — подчеркнул Руслан Болотов.
Градоначальник также уточнил, что на смежной территории в переулке Археолога Михаила Герасимова завершается возведение еще двух блок-секций. В первом квартале 2025 года 170 семей получат новые квартиры. Финансирование строительства осуществлялось за счет средств городского бюджета.
«Вручение ключей новоселам накануне нового года становится доброй традицией. Это, с одной стороны, праздник, с другой — ответственность власти перед жителями. Можно с уверенностью говорить, что Иркутск в полной мере справляется со своими полномочиями по реализации национального проекта», — прокомментировал председатель городской Думы Евгений Стекачев.