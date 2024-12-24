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Запрет на ввоз товаров Beiersdorf, Škoda Auto и Liqui Moly продлен в Беларуси

МИНСК, 24 дек — Sputnik. Совмин Беларуси продлил запрет на ввоз товаров ряда европейских государств своим постановлением, говорится в документе, размещенном на Национальном правовом портале.

«Продлить по 31 декабря 2025 года включительно действие пунктов 2 и 4 постановления Совета министров Республики Беларусь от 23 апреля 2021 года № 240», — говорится в постановлении.

Белорусское правительство в начале 2021 года приняло решение ввести запрет на ввоз продукции некоторых западных компаний. Официальный Минск объяснил это ответными мерами на недружественные шаги в отношении республики со стороны Запада, а также как защиту национальных интересов.

Первоначально запрет должен был действовать до 4 ноября 2021 года, но правительство постоянно продлевает его действие.

экономика
торговля