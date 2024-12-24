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Из шлюзов ВДСК и Волгоградского гидроузла ушла вода

В Волгоградской области осушены шлюзы Волго-Донского судоходного канала и Волгоградского гидроузла, передает V102.RU. По информации ФБУ «Администрация “Волго-Дон”, сделано это для проведения осмотра гидротехнического сооружения и последующего ремонта.

— Для осуществления мероприятий по обследованию сооружений произведено осушение камер шлюзов №№ 1, 2, 3, 9, 13 ВДСК, верхних камер шлюзов №№ 30, 31 и нижней камеры шлюза № 31 Волгоградского гидроузла, — уточнили в учреждении.

Ремонтные работы будут проведены в межнавигационный период.

Напомним, что навигация на ВДСК и Волгоградском гидроузле завершилась 8 декабря текущего года. У ремонтников есть несколько месяцев до того, как суда пойдут снова. Традиционно навигация открывается в регионе в начале апреля.