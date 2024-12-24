Получил одобрение проект строительства ТЦ на месте кинотеатра «Сатурн» в Омске

Напомним, власти Омска несколько раз пытались найти концессионера для кинотеатра «Сатурн», но безуспешно. В конце 2022 года его купила примерно за 34 млн рублей компания «Волгоградская», которая принадлежит Ольге Мосуновой, совладелице ТЦ «Омский». Директор компании пояснил «СуперОмску», что здание находится в аварийном состоянии, использовать его опасно, посему объект было решено снести. В августе 2023 года бывший кинотеатр демонтировали. Деревья на участке также снесли, подготовив участок к строительству.