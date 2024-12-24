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Получил одобрение проект строительства ТЦ на месте кинотеатра «Сатурн» в Омске

Как стало известно «СуперОмску», положительное заключение экспертизы получил проект строительства торгового центра по улице Багратиона, 1, в Амурском поселке Омска.

Источник: SuperOmsk.ru

Разрешение выдало ООО «Базис» 23 декабря 2024 года, указано, что проектную документацию подготовили ИП Антон Петров, ИП Александр Лавров. В качестве застройщика заявлен ООО «Сириус» из города Омска.

Напомним, власти Омска несколько раз пытались найти концессионера для кинотеатра «Сатурн», но безуспешно. В конце 2022 года его купила примерно за 34 млн рублей компания «Волгоградская», которая принадлежит Ольге Мосуновой, совладелице ТЦ «Омский». Директор компании пояснил «СуперОмску», что здание находится в аварийном состоянии, использовать его опасно, посему объект было решено снести. В августе 2023 года бывший кинотеатр демонтировали. Деревья на участке также снесли, подготовив участок к строительству.

строительство