Майнинг запретили в ряде регионов России

Помимо этого, майнить нельзя будет на части территорий в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. В данном случае запрет будет затрагивать только периоды пикового потребления электроэнергии. В 2025 году они определены на период с 1 января по 15 марта, а в последующие годы — с 15 ноября по 15 марта.