Майнинг запретили в ряде регионов России

Правительство ввело «запрет на осуществление майнинга цифровой валюты, в том числе участие в майнинг-пуле», в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, ДНР и ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях.
Помимо этого, майнить нельзя будет на части территорий в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. В данном случае запрет будет затрагивать только периоды пикового потребления электроэнергии. В 2025 году они определены на период с 1 января по 15 марта, а в последующие годы — с 15 ноября по 15 марта.
Российские власти обратили внимание, что список регионов, которые попали под ограничительные меры, не является окончательным и может быть скорректирован.
Цель введенных ограничений — сохранение сбалансированного потребления электроэнергии, которое учитывает нужды промышленного производства.
Бурный интерес
Ранее замминистра энергетики Беларуси Денис Мороз сообщил, что власти наблюдают «достаточно бурный интерес со стороны различных инвесторов к строительству майнинговых ферм на территории республики».
По его словам, проводятся консультации с вероятными инвесторами. Ведется подбор площадок, которые могут быть пригодны к строительству майнинговых ферм.
Мороз отметил, что белорусские власти заинтересованы в том, чтобы подобные инвесторы работали на длительной основе.
Замминистра уточнил, что новые возможности для майнинга в республике появились с запуском БелАЭС, что позволило сформировать соответствующие стимулирующие тарифы.