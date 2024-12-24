Какие улицы будут ремонтировать в Екатеринбурге летом 2025 года

Победителями торгов стали три екатеринбургские компании: «Трест Уралтрансспецстрой», ГУДСР и «Атомстройкомплекс». «Трест Уралтрансспецстрой» отремонтирует улицу Карла Либкнехта (от Ленина до Шевченко) и проспект Космонавтов (от Старых Большевиков до Машиностроителей). За работы предприятие получит 266,7 млн рублей.
ГУДСР отремонтирует четыре участка: Первомайская (Гагарина — Софьи Ковалевской), Большакова (Белинского — 8 Марта), Стрелочников — Челюскинцев, 106, Победы (проспект Космонавтов — Индустрии). Стоимость контракта — 271,9 млн рублей.
«Атомстройкомплекс» приведет в порядок Бакинских Комиссаров (от Коммунистической до проспекта Космонавтов), Таватуйскую (от Бебеля до переулка Теплоходный) и Мамина-Сибиряка (от Азина до дома № 4 по Шарташской). Компании заплатят 275,5 млн рублей.
Источником финансирования выступает бюджет Екатеринбурга. Работы организации должны закончить до августа-сентября 2025 года.
Все компании хорошо известны в городе — это крупные дорожные организации, имеющие огромный опыт в выполнении дорожных работ. «Уралтрансспецстрой» — один из ключевых игроков на рынке государственных подрядов в Свердловской области. Предприятие строило автодорогу вокруг Екатеринбурга, проспект Академика Сахарова, благоустраивало территорию вокруг Международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо».
Компания ГУДСР — ключевой подрядчик мэрии по дорожным ремонтам. Директор компании Павел Пустозеров входит в число депутатов Екатеринбургской городской думы. Уставной капитал компании — 30 тыс. рублей, штат — более 450 человек.
Отметим, что компании проводят ремонты не первый год. Так, АО «Трест Уралтрансспецстрой» минувшим летом делало капремонт улицы Энгельса в центре Екатеринбурга и переносило сроки несколько раз, вплоть до 31 октября.