Какие улицы будут ремонтировать в Екатеринбурге летом 2025 года

Все компании хорошо известны в городе — это крупные дорожные организации, имеющие огромный опыт в выполнении дорожных работ. «Уралтрансспецстрой» — один из ключевых игроков на рынке государственных подрядов в Свердловской области. Предприятие строило автодорогу вокруг Екатеринбурга, проспект Академика Сахарова, благоустраивало территорию вокруг Международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо».