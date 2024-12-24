Пермский завод имени Дзержинского выплатил долги по налогам

Завод имени Дзержинского в Перми выплатил долги по налогам, сообщает «Ъ-Прикамье».
Об этом изданию стало известно во время интервью с руководителем УФНС Пермского края Натальей Гуровой. По её словам, возможность закрыть задолженность у предприятия появилась после продажи имущественного комплекса.
Предполагается, что завершить процедуру банкротства, которую завод проходит на протяжении 17 лет, станет возможно в 2025 году. Арбитражный суд Пермского края продлил дату завершения процедуры до 14 апреля. Сейчас основным кредитором завода является ФНС.
Напомним, пермский завод имени Дзержинского реализует банкротство с 2005 года. В марте 2024 года сайт perm.aif.ru рассказывал, что имущество предприятия было приобретено АО «НПО “Курганприбор”». Сделка обошлась новому владельцу в 725 миллионов рублей.