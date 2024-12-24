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Инфляция в Челябинской области в ноябре-2024 резко подскочила

Инфляция в Челябинской области в ноябре 2024 года резко подскочила — до 8,26%, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, в октябре годовая инфляция на Южном Урале снижалась до 7,5% после 7,7% в сентябре.

К середине первого месяца зимы показатель инфляции в России превысил 9%, об этом накануне заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, правительство уже приняло меры, направленные на балансировку спроса и предложения во всех сегментах российской экономики. Кроме того, он заверил, что власти работают над развитием экономики предложения, открытием новых промышленных проектов и повышением производительности труда.

Мишустин также указал на необходимость бороться с ростом цен, вызванным злоупотреблениями. Например, монопольным положением.

Ранее Банк России объявил об ускорении темпов роста цен в России по итогам октября-ноября. К началу первого месяца зимы базовая инфляция выросла до 10,9%.

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, к ускорению темпов роста потребительских цен привели низкий урожай агрокультур и повышение тарифов на услуги связи.

экономика
инфляция