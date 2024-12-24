Пансионат миасского завода на берегу моря выставили на продажу за 17,8 млн

Напомним, Миасский машиностроительный завод подал заявление о банкротстве в 2021 году. На тот момент сумма исковых требований к предприятию, входящему в структуру Роскосмоса, составила почти 2,4 млрд рублей. В июле 2022 года АО ММЗ признали банкротом, в отношении него открыли конкурсное производство.