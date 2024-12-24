Пансионат миасского завода на берегу моря выставили на продажу за 17,8 млн

Пансионат обанкротившегося Миасского машиностроительного завода на берегу Азовского моря выставили на торги с начальной стоимостью 17,8 млн рублей. Информация об этом появилась на портале «Федресурс».
Пансионат «Золотая долина» находится в посёлке Кучугуры в Темрюкском районе Краснодарского края. В лот входят 19 объектов. В том числе земельный участок площадью 1587 квадратных метров, здание самого пансионата площадью 583,9 кв. м., охранно-пожарная сигнализация, гараж с надстроем, где могут жить отдыхающие, баня, склад, бытовое помещение, навесы и прочее.
Заявки от участников торгов принимают до 5 февраля. Сам аукцион запланирован на 10 февраля.
Напомним, Миасский машиностроительный завод подал заявление о банкротстве в 2021 году. На тот момент сумма исковых требований к предприятию, входящему в структуру Роскосмоса, составила почти 2,4 млрд рублей. В июле 2022 года АО ММЗ признали банкротом, в отношении него открыли конкурсное производство.