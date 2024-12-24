Город готов, инвестор ищется: во Владивостоке рассказали об обновлении Рудневского моста

Новый мост длиной 498 метров и шириной 28 метров будет рассчитан на четыре полосы движения. С обеих сторон моста предусмотрены трёхметровые тротуары, а также современное освещение. Проект включает реконструкцию улично-дорожной сети на подходах к мосту, чтобы обеспечить удобство и безопасность движения.