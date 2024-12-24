Город готов, инвестор ищется: во Владивостоке рассказали об обновлении Рудневского моста

Мэрия Владивостока завершила подготовку проекта реконструкции Рудневского моста и начала поиск инвестора для его реализации, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Для подготовки проектной документации были проведены масштабные изыскания: инженерно-геологические, геодезические, гидрометеорологические и экологические. Специалисты также обследовали состояние грунтов вокруг существующего моста. Документация уже получила одобрение Главгосэкспертизы, однако реализация столь крупного проекта требует значительных финансовых вложений, которые превышают возможности городского бюджета. Сметная стоимость всех работ составляет 9,5 миллиарда рублей.
Новый мост длиной 498 метров и шириной 28 метров будет рассчитан на четыре полосы движения. С обеих сторон моста предусмотрены трёхметровые тротуары, а также современное освещение. Проект включает реконструкцию улично-дорожной сети на подходах к мосту, чтобы обеспечить удобство и безопасность движения.
В городском Центре организации дорожного движения отметили, что во время реконструкции движение по мосту будет полностью перекрыто. После демонтажа старой конструкции начнётся строительство нового сооружения.
«Объезд будет осуществляться по улицам Сельской, Стрелочной, Снеговой, Выселковой, Лоскутова. Срок, в который планируется провести полную реконструкцию мостового сооружения, — не менее трёх лет», — добавили специалисты организации.
Сроки начала реконструкции зависят от того, как скоро удастся найти инвестора, который возьмёт на себя финансирование проекта.