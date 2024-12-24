Спрос на ипотеку в Новосибирской области снизился на 12% в 2024 году

В Новосибирской области по итогам 2024 года зафиксировали снижение доли ипотеки. Об этом сообщила руководитель регионального Росреестра Светлана Рягузова в ходе пресс-конференции ТАСС 24 декабря.
По итогам 11 месяцев идет общее снижение количества регистрационных действий по ипотеке. При этом ее доля в способах приобретения жилья в процентном соотношении остается той же.
— Снижение составляет в целом всего 12%. Понятно, что эта цифра итоговая (за год), и за месяц она была значительно больше. Но если мы возьмем, допустим, сколько ипотека составила по отношению ко всему рынку сделок жилья по Новосибирской области, то в целом доля по ипотеке так же, как и по обращениям за регистрацией ипотечных действий к общему количеству сделок, составляет 25%. То есть это именно столько, сколько было ранее, — сказала Светлана Рягузова.
При этом в регионе растет спрос на строительство индивидуальных жилых домов.
— Мы наблюдаем большой рост — примерно 16%. Это действительно большой рост регистрации прав на индивидуальные жилые дома, — отметила руководитель Росреестра НСО.
С начала года были заключены сделки на 6194 новых индивидуальных дома. В 2023 году цифра составила 5854.
Арина ВЛАСЕНКО.