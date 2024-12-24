Спрос на ипотеку в Новосибирской области снизился на 12% в 2024 году

— Снижение составляет в целом всего 12%. Понятно, что эта цифра итоговая (за год), и за месяц она была значительно больше. Но если мы возьмем, допустим, сколько ипотека составила по отношению ко всему рынку сделок жилья по Новосибирской области, то в целом доля по ипотеке так же, как и по обращениям за регистрацией ипотечных действий к общему количеству сделок, составляет 25%. То есть это именно столько, сколько было ранее, — сказала Светлана Рягузова.