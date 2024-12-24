Мэр Новосибирска потребовал избежать мусорного коллапса в праздники

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил директору МУП «САХ» Александру Южакову взять на особый контроль вывоз мусора в дни новогодних каникул.
— Праздники будут длинные, люди будут дома — количество мусора увеличится, — объяснил глава города. — Наша задача — мусором не обрасти, чтобы все жители города проводили каникулы в комфортных условиях.
Александр Южаков ответил, что в организации уже усилен контроль за контейнерными площадками, на которых раньше наблюдалось переполнение. Кроме того, в дни активной подготовки к празднованию Нового года и сразу после него мусорщики будут освобождать контейнеры в два раза чаще.
— Двойной вывоз ТКО будет организован 30, 31 декабря и 2 января, — сообщил Александр Южаков. — Для этого на линию дополнительно выйдет 20 единиц техники. В общей сложности более 300 мусоровозов будут работать в городе в период новогодних каникул.
Екатерина СОСНИНА.