Мэр Новосибирска потребовал избежать мусорного коллапса в праздники

Александр Южаков ответил, что в организации уже усилен контроль за контейнерными площадками, на которых раньше наблюдалось переполнение. Кроме того, в дни активной подготовки к празднованию Нового года и сразу после него мусорщики будут освобождать контейнеры в два раза чаще.