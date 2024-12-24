Каждый третий россиянин рассчитывает на повышение по работе в новом году

Новый год традиционно принято считать волшебным периодом исполнения желаний. О чём же в новом году мечтают россияне, опрошенные сервисом по поиску работы SuperJob? Как оказалось, практически каждый третий опрошенный (31%) ожидает своего продвижения по карьерной лестнице в новом 2025 году. Причём мужчины говорят об этом охотнее женщин — 34% и 28% соответственно.
Также есть зависимость от возраста опрошенных: чем моложе участник, тем чаще он стремится сделать ещё шажок по карьерной лестнице. Так, новую должность ждут 39% респондентов в возрасте до 35 лет и лишь 22% участников опроса старше 45 лет.
Существует взаимосвязь и с уровнем доходов. Респонденты, которые могут похвастаться зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц, чаще говорят о повышении, нежели те, чей доход ниже.
Исследователи провели аналитику и в части профессиональных групп опрошенных россиян. Чаще других повышения ожидают программисты (каждый второй представитель отрасли), менеджеры по работе с клиентами (38%) и дизайнеры (37%). О своём недавнем повышении рассказали 25% пиар-менеджеров, каждый восьмой инженер и каждый девятый главный бухгалтер.
Неуверенность в своих карьерных перспективах демонстрируют учителя, кладовщики и секретари (13, 17 и 18 процентов соответственно).
Всего было опрошено 3 тысячи человек старше 18 лет, которые имеют постоянное место работы.