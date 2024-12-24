Каждый третий россиянин рассчитывает на повышение по работе в новом году

Новый год традиционно принято считать волшебным периодом исполнения желаний. О чём же в новом году мечтают россияне, опрошенные сервисом по поиску работы SuperJob? Как оказалось, практически каждый третий опрошенный (31%) ожидает своего продвижения по карьерной лестнице в новом 2025 году. Причём мужчины говорят об этом охотнее женщин — 34% и 28% соответственно.