На реконструкцию трассы М-7 в Башкирии дополнительно выделят 1,6 млрд рублей

Дополнительные средства пойдут на опережающее строительство дорожных обходов нескольких населённых пунктов в Башкирии, пояснили в пресс-службе правительства РФ. Речь идет об обходе Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асиново. Финансирование проводится в рамках федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» национального проекта «Безопасные качественные дороги».
В целом по России до конца 2024 года на строительство и ремонт автомагистралей, а также искусственных дорожных сооружений будет дополнительно выделено, в общей сложности, свыше 46 млрд рублей. Распоряжения об этом подписаны.
Ранее «Башинформ» сообщал, что 22 декабря президент России Владимир Путин в режиме ВКС открыл движение на новых участках трассы М-12 «Восток» в Башкирии и Татарстане.
По нашей республике ввели в эксплуатацию участок федеральной трассы I категории протяженностью 65 километров, с четырьмя полосами движения.