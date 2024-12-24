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В начале 2025 года в Новороссийске запустят новую котельную

Она обеспечит теплоэнергией порядка 2500 жителей города-героя.

В начале 2025 года в Новороссийске на улице Плавневой запустят новую блочно-модульную котельную. Об этом 24 декабря в ходе аппаратного совещания при новые города-героя Андрее Кравченко сообщил заместитель главы Андрей Тараскин.

Строительно-монтажные работы на объекте начались в мае 2024 года. Уже на площадку поставлена котельная, выполняется её доукомплектование в части автоматики.

Параллельно завершаются работы по устройствуфундамента под дымовую трубу. Сама труба изготавливается в заводских условиях и до конца года будет поставлена на площадку и смонтирована.

В полном объеме выполнены работы по подведению сетей инженерно-технического обеспечения к строящейся котельной.

Изначально условиями муниципального контракта предусматривалось завершение строительно-монтажных работ в ноябре 2024 года. Однако в ходе строительства возникла необходимость внесения изменений в проектную документацию в части замены оборудования в связи длительностью изготовления котельной. Из-за этого сроки завершения строительства перенесены на конец декабря текущего года.

Начало пусконаладочных работ запланировано на январь 2025 года. После их завершения к котельной будут подключены многоквартирные жилые дома и социальные объекты, расположенные в Восточном внутригородском районе Новороссийска.