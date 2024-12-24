Сколько стоит патент для мигрантов в России в 2025 году

Стоимость патента для трудовых мигрантов в разных регионах РФ различается. Однако везде она зависит от трех составляющих — базовой ставки (1 200 рублей и не меняется), коэффициента-дефлятора (в 2025 году он установлен в размере 2,594) и регионального коэффициента, который ежегодно устанавливает каждый субъект самостоятельно.