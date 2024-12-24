Правительство запретило майнинг в 10 регионах России до 2031 года

Если ранее реестр майнеров вели в Минцифры, то теперь полномочия по контролю за ними перешли Федеральной налоговой службе. Без включения в реестр ФНС работать тоже можно, но для этого нужно соблюдать лимиты по потреблению электричества. Зарабатывающие криптовалюту теперь обязаны отчитываться перед налоговой о заработке. Эту информацию передают в Центробанк и Росфинмониторинг.