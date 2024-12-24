Алексей Орлов прокомментировал возможную застройку у Шарташа «Самолетом»

«Купил “Самолет” землю не согласовав с нами, он и не обязан это делать — появилось предложение на рынке и он приобрел. Тот проект, который был ими предложен на общественных обсуждениях, он, естественно, был отклонен. Да, сейчас будут большие общественные обсуждения. Насколько этот проект будет негативно влиять на состояние озера Шарташ и будет ли влиять — в этом я не специалист», — заявил мэр. Он также добавил, что никакого «особого отношения» к федеральным застройщикам нет.