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Алексей Орлов прокомментировал возможную застройку у Шарташа «Самолетом»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что по проекту строительства у озера Шарташ будут проходить большие общественные обсуждения после того, как изначальный проект был отклонен. Реализовывать проект планирует федеральный застройщик Самолет.

Источник: Коммерсантъ

«Купил “Самолет” землю не согласовав с нами, он и не обязан это делать — появилось предложение на рынке и он приобрел. Тот проект, который был ими предложен на общественных обсуждениях, он, естественно, был отклонен. Да, сейчас будут большие общественные обсуждения. Насколько этот проект будет негативно влиять на состояние озера Шарташ и будет ли влиять — в этом я не специалист», — заявил мэр. Он также добавил, что никакого «особого отношения» к федеральным застройщикам нет.

В декабре более 800 жителей Екатеринбурга на общественных обсуждениях проголосовали против строительства микрорайона у озера Шарташ и мэрия учла их мнение (вопрос касался перевода земли под многоэтажное строительство). Напомним, микрорайон площадью 635,2 тыс. кв. м на 21 тыс. жителей планируют построить в районе ул. Норильской. В рамках проекта девелопер планировал строительство двух школ на 3 тыс. мест, трех детсадов на 1 тыс. мест.

На вторых общественных обсуждениях, касающихся строительства многоэтажных домов вблизи озера, которые касались проекта планировки территории под многоэтажную застройку, почти 700 человек вновь выразили несогласие с будущим проектом.

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