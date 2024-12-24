Мэр Алексей Орлов объявил сроки завершения строительства развязки у «Калины»

В Екатеринбурге перенесут срок сдачи развязки у завода «Калина». Полностью сдать объект планируется уже в новом году. Об этом глава города Алексей Орлов рассказал во время встречи с ведущими СМИ Екатеринбурга.
— В 2025 году должны завершить строительство объекта. По крайней мере, экспертиза вышла, все решения по увеличению стоимости строительства приняты. Технология есть и закон позволяет нам сегодня это сделать, — рассказал «КП-Екатеринбург» Алексей Орлов.
Ранее, стоимость дорожных работ возросла, так как необходимы были материалы для строительства. А сам проект развязки находился на государственной экспертизе. И документация требовала внесения корректировок.