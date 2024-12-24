Алексей Орлов анонсировал строительство кампуса Горного университета

В Екатеринбурге 24 декабря глава города Алексей Орлов провел встречу с редакторами СМИ. Он отвечал на многие злободневные вопросы, связанные с городской инфраструктурой. Один из вопросов «КП-Екатеринбург» касался судьбы КРК «Уралец», который планируют сносить и строить на его месте новый объект.
— Что касается КРК, там достаточно много решений по этой территории. Не только по самому КРК, но и по всей парковой зоне, которая выходит на 8 Марта, включая старые общежития Горного университета, — уточнил Алексей Орлов.
Он добавил, что «Уралец» находится в частных руках.
— Но в генплане и в зонировании там объект спорта, ничего [в этом плане] там меняться не будет, — продолжил рассказ о дальнейшей судьбе «Уральца» Алексей Орлов.
Он добавил, что на прошлой неделе общался с новым руководителем УГГУ.
— Мы договорились встретиться после новогодних праздников, потому что идея строительства кампуса Горного университета — есть. Она никуда не делась, — отметил глава города.