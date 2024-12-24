Глава Екатеринбурга заявил о небывалом дефиците среди рабочих, убирающих улицы

Екатеринбург в 2024 году испытывает колоссальный дефицит сотрудников дорожно-эксплуатационных управлений. Об этом 24 декабря на встрече представителями ведущих СМИ города заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
— Дефицит кадров страшнейший. У нас такой безработицы не было никогда — восемь вакансий на одного соискателя. Непростая ситуация. Поэтому и из сельской местности везем, и горячее питание практически во всех ДЭУ есть круглосуточно, — отметил Алексей Орлов.
По его словам, в 2024 и 2023 годах работникам ДЭУ поднимали зарплаты. Вместе с этим менялись и регламенты уборки улиц, проводилась мобилизация сил. При этом градоначальник не решился оценить качество уборки города на «пятерку». Он отметил, что каждое утро, в том числе в выходные, с главами районов и начальниками ДЭУ проводятся планерки, на которых озвучиваются отчеты по проделанной работе — в частности, что касается объемов привлечения сил и средств, корректировок, поступающей критики. Алексей Орлов добавил, что регулярно подключается к планеркам из кабинета по ВКС.