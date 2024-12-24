В Самаре утвердили новые тарифы на проезд в общественном транспорте

При этом стоимость проезда по карте школьника увеличится с 18,2 до 19 рублей, по студенческому проездному — 18,6 до 19,5 рубля. Для учащихся очных отделений учреждений профессионального образования доступны «пакеты» на 20 и 40 поездок стоимостью 375 и 750 рублей, соответственно (сейчас — 360 и 720 рублей).