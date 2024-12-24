Мэр: проходку тоннелей завершили на участке Рублево-Архангельской линии метро в Москве

«Завершилась проходка всех тоннелей между будущими станциями “Звенигородская” и “Бульвар Генерала Карбышева” Рублево-Архангельской линии метро. Щит “Виктория” финишировал в демонтажной камере, проложив правый перегонный тоннель между “Народным Ополчением” и “Бульваром Генерала Карбышева”. Он прошел свыше километра под землей в сложных гидрогеологических условиях. Работы велись с мая 2024 года», — написал мэр.