Мэр: проходку тоннелей завершили на участке Рублево-Архангельской линии метро в Москве

«Завершилась проходка всех тоннелей между будущими станциями “Звенигородская” и “Бульвар Генерала Карбышева” Рублево-Архангельской линии метро. Щит “Виктория” финишировал в демонтажной камере, проложив правый перегонный тоннель между “Народным Ополчением” и “Бульваром Генерала Карбышева”. Он прошел свыше километра под землей в сложных гидрогеологических условиях. Работы велись с мая 2024 года», — написал мэр.
Он уточнил, что проходку левого тоннеля закончили в ноябре, а строительство перегона «Народное Ополчение» — «Звенигородская» в 2022 году.
«Сейчас на новой графитовой линии метро прокладывают тоннели до станции “Серебряный Бор” и до “Шелепихи”. Закончить сооружение всех тоннелей от “Шелепихи” до “Липовой Рощи” планируем в 2026 году», — добавил Собянин.