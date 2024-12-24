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Мэр: проходку тоннелей завершили на участке Рублево-Архангельской линии метро в Москве

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Строители завершили проходку всех тоннелей между будущими станциями «Звенигородская» и «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

«Завершилась проходка всех тоннелей между будущими станциями “Звенигородская” и “Бульвар Генерала Карбышева” Рублево-Архангельской линии метро. Щит “Виктория” финишировал в демонтажной камере, проложив правый перегонный тоннель между “Народным Ополчением” и “Бульваром Генерала Карбышева”. Он прошел свыше километра под землей в сложных гидрогеологических условиях. Работы велись с мая 2024 года», — написал мэр.

Он уточнил, что проходку левого тоннеля закончили в ноябре, а строительство перегона «Народное Ополчение» — «Звенигородская» в 2022 году.

«Сейчас на новой графитовой линии метро прокладывают тоннели до станции “Серебряный Бор” и до “Шелепихи”. Закончить сооружение всех тоннелей от “Шелепихи” до “Липовой Рощи” планируем в 2026 году», — добавил Собянин.

строительство
метро