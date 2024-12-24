«Протокол уйдёт в министерство»: владивостокцы требуют новых школ у главного архитектора Приморья

Местные жители пытаются добиться встречи с главным архитектором более месяца в связи с неграмотной планировкой микрорайона, где никаких условий для комфортного проживания нет: школы переполнены, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта нет вовсе, и даже благоустроенных общественных пространств нет. (Недавно микрорайону пожаловали новый парк, но он представляет собой лестницу на сопку и интереса для отдыхающих не представляет, а пенсионерам или мамам с колясками подняться туда и вовсе проблематично.).