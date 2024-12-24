«Протокол уйдёт в министерство»: владивостокцы требуют новых школ у главного архитектора Приморья

Официальный ответ чиновника приводит telegram-канал микрорайона. От имени Антона Глушкова жителей Снеговой Пади уведомляют, что встреча, запланированная на 19:00 26 декабря 2024 года, откладывается, о новом времени горожанам будет сообщено дополнительно.
Местные жители пытаются добиться встречи с главным архитектором более месяца в связи с неграмотной планировкой микрорайона, где никаких условий для комфортного проживания нет: школы переполнены, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта нет вовсе, и даже благоустроенных общественных пространств нет. (Недавно микрорайону пожаловали новый парк, но он представляет собой лестницу на сопку и интереса для отдыхающих не представляет, а пенсионерам или мамам с колясками подняться туда и вовсе проблематично.).
Однако жилые дома в Снеговой Пади строятся постоянно, имеющаяся инфраструктура не выдерживает постоянного прироста населения, поэтому горожане хотят знать у главного архитектора Приморья, когда микрорайон начнут делать пригодным для жизни.
После очередного переноса встречи местные активисты решили всё-таки провести её в изначально запланированное время, но в другом формате.
«Мы приглашаем жителей на встречу с депутатом Законодательного Собрания Приморского края Сустовым Александром Геннадьевичем в 19:00 часов 26 декабря 2024 года по адресу: Адмирала Горшкова, д. 3, конференц-зал КГБУЗ “Поликлиники N9”. Вопросы встречи: КРТ Снеговая Падь, строительство школ, развитие района. Протокол встречи будет отправлен в Министерство Архитектуры и Градостроительной политики Приморского края», — информирует telegram-канал «Снеговая Падь».
Отметим, что нехваткой учебных мест в школах Снеговой Пади заинтересовалась даже прокуратура Владивостока. Надзорное ведомство обратилось с иском к городской администрации в суд, требуя обеспечить микрорайон школами любыми способами: построить новые, выкупить или реконструировать другие здания или помещения.