Новая дорога объединит несколько жилых микрорайонов в Хабаровске

На объекте уже выполнены работы по устройству земляного полотна из крупнообломочного грунта и рабочего слоя дороги, продолжается устройство дополнительного слоя основания толщиной 20 сантиметров. По системе водоотведения уложено 250 метров водоотводных лотков. В зимний период планируется уложить щебеночный слой основания в пределах тротуаров, выполнить пять съездов.