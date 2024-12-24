Новая дорога объединит несколько жилых микрорайонов в Хабаровске

Отметим, возведение объекта ведется по федеральной программе «Стимул» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда».
«В настоящее время техническая готовность объекта составляет 27,1%. Согласно контракту, полностью завершить строительство планируется осенью следующего года», — рассказала и. о. министра строительства Анастасия Зотеева.
На объекте уже выполнены работы по устройству земляного полотна из крупнообломочного грунта и рабочего слоя дороги, продолжается устройство дополнительного слоя основания толщиной 20 сантиметров. По системе водоотведения уложено 250 метров водоотводных лотков. В зимний период планируется уложить щебеночный слой основания в пределах тротуаров, выполнить пять съездов.