Орлов допускает, что в Екатеринбурге могут снести КРК «Уралец»

Алексей Орлов также отметил, что по данной территории есть много предложений, включая парковую зону и старое общежитие горного университета (УГГУ). «Идея строительства кампуса горного университета остается и понятно, что КРК в общей концепции. То, что там в объект спорта в Генплане — ничего там меняться не будет», — добавил господин Орлов.