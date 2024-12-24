Проект нового Рудневского моста во Владивостоке одобрен госэкспертизой

Положительное заключение Главгосэкспертизы получено по проектной документации нового Рудневского моста во Владивостоке. Об этом рассказал глава города в своём Telegram-канале «ШЕСТАКОВ ОНЛАЙН».
Как пояснил мэр, это решение означает, что существующий мост демонтируют, а на его месте построят новое сооружение. Сейчас администрация Владивостока ведёт поиск компании-инвестора. По данным мэрии, сметная стоимость всех работ оценивается в 9,5 миллиарда рублей.
Длина будущего моста составит 498 метров, а ширина — 28 метров. На нём будет организовано движение по четырём полосам. С обеих сторон конструкции предусмотрены тротуары шириной три метра и освещение. Помимо этого, проект включает реконструкцию дорожной сети на подходах к мосту.
Когда именно начнётся реконструкция, станет ясно после определения инвестора. Рудневский мост возвели в 1970-х годах как временное сооружение для сокращения пути по перевозке скального грунта из карьера на улице Выселковой в строящийся район Минного городка. Для обычного транспорта мост открыли только в 1993 году, хотя уже тогда он нуждался в реконструкции. Со временем проблемы усугубились, и сообщения о новых трещинах в конструкции появляются регулярно.