Проект нового Рудневского моста во Владивостоке одобрен госэкспертизой

Когда именно начнётся реконструкция, станет ясно после определения инвестора. Рудневский мост возвели в 1970-х годах как временное сооружение для сокращения пути по перевозке скального грунта из карьера на улице Выселковой в строящийся район Минного городка. Для обычного транспорта мост открыли только в 1993 году, хотя уже тогда он нуждался в реконструкции. Со временем проблемы усугубились, и сообщения о новых трещинах в конструкции появляются регулярно.