В Красноярске хотят построить мост между Зелёной Рощей и островом Татышев

В Красноярске ищут подрядчика на разработку проекта велопешеходного моста между Зелёной Рощей и островом Татышев. Об этом сообщает издание «Проспект Мира». Мост будет начинаться в районе улицы Якутской и вести в восточную часть острова. Помимо пешеходной части, на объекте должны быть велосипедные дорожки, сходы с пандусами и, при необходимости, лифты.