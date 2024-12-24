В Красноярске хотят построить мост между Зелёной Рощей и островом Татышев

В Красноярске ищут подрядчика на разработку проекта велопешеходного моста между Зелёной Рощей и островом Татышев. Об этом сообщает издание «Проспект Мира». Мост будет начинаться в районе улицы Якутской и вести в восточную часть острова. Помимо пешеходной части, на объекте должны быть велосипедные дорожки, сходы с пандусами и, при необходимости, лифты.
Заказчик объекта — Управление капитального строительства. Подрядчику нужно будет создать документацию, информационную модель моста, выполнить инженерные изыскания и в итоге получить положительное заключение. Торги объявили 24 декабря.
Стоимость работ — чуть более 41 миллиона рублей. Сдать проект нужно до 25 ноября 2025 года, а сам мост должны построить к 400-летию города, которое мы отметим в 2028 году.
Отметим, что сейчас в районе планируемого размещения нового перехода находится аварийный мост. Вопрос по его демонтажу решится после определения проектных решений нового объекта.