Мэрия Екатеринбурга бронирует земли под новые станции метрополитена. Ради этого готовятся поменять генеральный план города. Об этом передает из зала заседаний корреспондент «КП-Екатеринбург».
— Мы продолжаем бронировать земли, — рассказали на заседании городской думы.
Однако на данный момент неизвестно, где именно разместятся станции второй ветки метро. О направлении в Академический район речи не шло.
Ранее стало известно, что в метро Екатеринбурга полностью прекратят продавать жетоны с 1 января 2025 года. Однако расплачиваться ими можно будет еще до конца февраля. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил директор метрополитена Андрей Панаиотиди.
Решение о прекращении продажи было принято, чтобы жители города, купившие жетоны, смогли конвертировать их. Вывод жетонов будет постепенным.