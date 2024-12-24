Мэрия Екатеринбурга бронирует земли под новые станции метрополитена

Ранее стало известно, что в метро Екатеринбурга полностью прекратят продавать жетоны с 1 января 2025 года. Однако расплачиваться ими можно будет еще до конца февраля. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил директор метрополитена Андрей Панаиотиди.