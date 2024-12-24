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Мэрия Екатеринбурга бронирует земли под новые станции метрополитена

В генплан Екатеринбурга включат новые станции метро.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Екатеринбурга бронирует земли под новые станции метрополитена. Ради этого готовятся поменять генеральный план города. Об этом передает из зала заседаний корреспондент «КП-Екатеринбург».

— Мы продолжаем бронировать земли, — рассказали на заседании городской думы.

Однако на данный момент неизвестно, где именно разместятся станции второй ветки метро. О направлении в Академический район речи не шло.

Ранее стало известно, что в метро Екатеринбурга полностью прекратят продавать жетоны с 1 января 2025 года. Однако расплачиваться ими можно будет еще до конца февраля. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил директор метрополитена Андрей Панаиотиди.

Решение о прекращении продажи было принято, чтобы жители города, купившие жетоны, смогли конвертировать их. Вывод жетонов будет постепенным.

метро