Губдума отказалась освобождать новостройки от уплаты взносов на капремонт на 5 лет

«Износ дома и гарантийный ремонт от застройщика — это разные институты. Фонд капремонта как фонд накопления средств может и должен наступать с первого года, и это никак не связано с гарантийным сроком застройщика. Если сдвинем момент начала накопления средств вправо, мы тем самым будем просто больше платить с этого пятого года, потому что накопления в том объеме, которые необходимы, никто отменять не собирается».