На Западном обходе в Краснодаре завершено строительство третьей школы

Школа расположена на улице имени Константина Гондаря. Здание представляет собой 3 этажа и состоит из 4 секций в форме буквы «Ш». Совокупная площадь объекта 22 000 квадратных метров. Территория школы составляет 28 000 квадратных метров, с одной стороны она примыкает к пешеходному бульвару, с другой — к детсаду. По всему периметру специалисты установили металлическое ограждение высотой 2 метра. Вблизи главных ворот обустроили гостевые парковки на 50 машино-мест, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья.