На Западном обходе в Краснодаре завершено строительство третьей школы

Соцобъект в микрорайоне «Самолёт» возвёл федеральный девелопер DOGMA. Работы велись с осени 2022 года в рамках муниципального контракта. Сейчас получено разрешение на ввод здания в эксплуатацию.
Школа расположена на улице имени Константина Гондаря. Здание представляет собой 3 этажа и состоит из 4 секций в форме буквы «Ш». Совокупная площадь объекта 22 000 квадратных метров. Территория школы составляет 28 000 квадратных метров, с одной стороны она примыкает к пешеходному бульвару, с другой — к детсаду. По всему периметру специалисты установили металлическое ограждение высотой 2 метра. Вблизи главных ворот обустроили гостевые парковки на 50 машино-мест, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Вместимость блока начальной школы — 600 учеников, помимо общеобразовательных кабинетов, здесь оборудовали универсальные игровые комнаты для продлёнки, помещение для внеурочной работы, кабинеты для изучения иностранного языка, музыки, труда, творчества и информатики, исследовательской деятельности.
В учебном блоке для 5−11 классов разместили кабинеты по основным предметам с лаборантскими, а также спецаудитории для саморазвития и творчества: классы по обработке древесины, металла и тканей, кулинарный кабинет, библиотека с издательским центром, зонами коворкинга и распечатки учебных материалов. Во все учебные помещения школы обеспечен доступ детям с инвалидностью.
Кроме того, проектом предусмотрены просторные вестибюли с гардеробными для каждого класса, столовая, школьный музей, медблок, два актовых зала, в которых суммарно могут разместиться 1 000 человек. У каждого зала есть гримёрки, помещения для хранения костюмов, декораций и бутафории, музыкальных инструментов, санузлы. В большом актовом зале установлена сцена, оборудованная раздвижным занавесом и кулисами. Для занятий спортом создали танцевальную студию, тренажёрный, основной и два малых спортзала.
Для проведения торжественных мероприятий и построений на школьном дворе оборудована спецплощадка с флагштоками. Физкультурно-спортивная зона включает локации для отдыха и подвижных игр, поле для мини-футбола, круговую беговую дорожку на 250 метров, уличные тренажёры, зоны для прыжков в длину, толкания ядра и метания диска. Оборудовали на территории площадки для волейбола и баскетбола.
На данный момент в «Самолёте» работают 2 школы No45Ф и No106Ф, они расположены по улице имени Ивана Беличенко, каждая рассчитана на 1100 мест. Проектируется самая большая школа микрорайона. Её вместимость составит 1700 учеников.
Ранее «МК на Кубани» писал, что в Краснодаре завершено строительство нового детсада на 350 мест.