Крым получит дополнительные деньги на развитие туризма

Площадь «Золотых песков России», в частности, составит более 100 гектаров. Курорт объединит в себе два туристических кластера — города Саки и Евпаторию. Для приема и размещения отдыхающих на территории курорта «Золотые пески России» возведут 17 отелей три, четыре и пять «звезд» на 4,5 тысячи номеров со всей сопутствующей туристической инфраструктурой. В рамках реализации проекта создадут 1,5 тысячи рабочих мест.