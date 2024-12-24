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Крым получит дополнительные деньги на развитие туризма

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости Крым. Крым и еще восемь регионов России получат дополнительную поддержку из федерального бюджета по госпрограмме «Развитие туризма», сообщает пресс-служба правительства РФ.

Источник: Reuters

«С 2025 года регионы будут получать субсидии на строительство инфраструктуры для создания круглогодичных курортов в рамках нового федерального проекта “Пять морей и озеро Байкал”, а также дополнительную поддержку на развитие туристических кластеров».

говорится в сообщении

Теперь регионы смогут получать федеральное софинансирование не только на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров, но и на благоустройство общественных пространств, строительство и реконструкцию пирсов, причалов и берегозащитных сооружений, проведение противооползневых и берегоукрепительных работ.

Также в госпрограмму добавлены правила предоставления субсидий регионам на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для создания федеральных круглогодичных курортов.

Помимо Крыма, получат господдержку на эти цели Краснодарский край, Бурятия, Дагестан, Приморский край, Санкт-Петербург, а также Запорожская, Иркутская и Калининградская области.

«Пять морей и озеро Байкал» — проект по созданию федеральных морских круглогодичных курортов, часть национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Предполагает строительство 10 курортов на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях. Цель — обеспечить не менее 140 млн внутренних турпоездок.

Четыре из 10 проектов находятся на юге России: курорт «Приморск» в Запорожской области на Азовском море, «Золотые пески России» и «Крымская Ривьера» в Республике Крым на Черном море и проект «Новая Анапа» в Краснодарском крае.

Площадь «Золотых песков России», в частности, составит более 100 гектаров. Курорт объединит в себе два туристических кластера — города Саки и Евпаторию. Для приема и размещения отдыхающих на территории курорта «Золотые пески России» возведут 17 отелей три, четыре и пять «звезд» на 4,5 тысячи номеров со всей сопутствующей туристической инфраструктурой. В рамках реализации проекта создадут 1,5 тысячи рабочих мест.

Общая площадь морского курорта «Крымская Ривьера» в Сакском районе составит около 13 гектаров. Частные инвесторы вложат в него 16 миллиардов рублей. Отельный комплекс будет включать в себя 840 номеров. Здесь смогут отдыхать более 90 тысяч туристов ежегодно, а налоговые поступления превысят 1 миллиард рублей в год.

туризм и отдых