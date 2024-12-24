Центр Мешалкина в Новосибирске начнет строительство новых зданий в 2025 году

В Новосибирске Центр Мешалкина начнет строительство новых зданий в 2025 году. Проектно-сметная документация уже получила необходимое положительное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе клиники.
— Инвестиционный проект реализуется в рамках комплексной государственной программы Российской Федерации «Строительство». Предполагаемая (предельная) стоимость в ценах соответствующих лет — 14,84 млрд рублей. Средства в полном объеме предусмотрены в федеральном бюджете, — уточнили в пресс-службе.
Завершить работы должны не позже 2013 года. А ввести все объекты в эксплуатацию не позднее 2032 года. Общая площадь новых и реконструируемых зданий составит 70,7 тысяч квадратных метров. Работы будут производить так, чтобы новые объекты вводить в комплекс действующих по мере их готовности.