Центр Мешалкина в Новосибирске начнет строительство новых зданий в 2025 году

Завершить работы должны не позже 2013 года. А ввести все объекты в эксплуатацию не позднее 2032 года. Общая площадь новых и реконструируемых зданий составит 70,7 тысяч квадратных метров. Работы будут производить так, чтобы новые объекты вводить в комплекс действующих по мере их готовности.