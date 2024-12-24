Ряд социальных выплат проиндексируют в Ростовской области с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года в Ростовской области проиндексируют выплаты для детей, опекунов, попечителей, приемных родителей и отдельных льготных категорий граждан. Соответствующие решения утвердили депутаты Заксобрания Дона.
— Увеличиваем с учетом уровня инфляции размер денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи, а также в семьи опекунов и попечителей, — рассказал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.
По словам спикера донского парламента, также обновятся суммы выплат на сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение после 18 лет и не находящихся на полном государственном обеспечении.
Кроме этого, на Дону вырастут ежемесячные перечисления на третьего и последующих детей, а также суммы, выделяемые на приобретение низкобелковых и безбелковых продуктов питания семьям, имеющим детей с фенилкетонурией.
Индексация также коснется выплат, которые производятся взамен льготного бесплатного проезда на общественном транспорте труженикам тыла, ветеранам труда и ветеранам труда Ростовской области, гражданам, пострадавшим от политических репрессий.
— Это самая массовая выплата. С 1 января 2025 года она составит 1159 рублей. В целом этой мерой поддержки пользуются около 200 тысяч жителей региона, — отметил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.