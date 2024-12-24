В 2025 году власти Екатеринбурга планируют закупить 50 новых трамваев

По словам Алексея Орлов, на сегодня в парке ЕМУП «Гортранс» имеется более 400 трамваев, средний возраст эксплуатации которых составляет 40 лет, более 200 троллейбусов. За последние два года троллейбусный парк был обновлен почти на половину — было закуплено 100 троллейбусов, 50 из которых будут поставлены до конца 2024 года.