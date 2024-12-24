В Татарстане возобновят индексацию пособий работающих пенсионеров с начала 2025 года

Индексация планируется на уровне 7,3%, однако правительство России оставляет за собой право поменять коэффициент в большую сторону, если рост цен по итогам года окажется выше. Выплаты будут считаться от той суммы, которую бы мог получать неработающий пенсионер с учетом всех повышений за время трудовой деятельности. Это сделано намеренно, чтобы люди могли получить более существенную надбавку, пояснили в пресс-службе Соцфонда РФ по РТ.