В Татарстане возобновят индексацию пособий работающих пенсионеров с начала 2025 года

С начала следующего года в Татарстане начнут индексировать размер пенсий работающим пожилым людям. Теперь все пособия повысят независимо от выполнения трудовой деятельности. Но рост выплат будет разным у тех, кто продолжает работать, и у тех, кто уже уволился.
Индексация планируется на уровне 7,3%, однако правительство России оставляет за собой право поменять коэффициент в большую сторону, если рост цен по итогам года окажется выше. Выплаты будут считаться от той суммы, которую бы мог получать неработающий пенсионер с учетом всех повышений за время трудовой деятельности. Это сделано намеренно, чтобы люди могли получить более существенную надбавку, пояснили в пресс-службе Соцфонда РФ по РТ.
Например, размер пенсии составляет 25 тыс. рублей с учетом всех индексаций, но, так как пожилой человек работает, он получает 17 тыс. рублей. С начала года повышение будут рассчитывать от первой суммы. Тогда пособие вырастет на 1825 рублей (7,3% от 25 тыс. рублей), и на руки пенсионер получит 18 тыс. 825 рублей.
При этом, когда пенсионер уволится, в дополнение к прибавке в 2025 году он получит повышение пособия в связи с прекращением трудовой деятельности. То есть, повышение выплат обеспечено всем, но максимальное увеличение могут получить те, кто покинул место работы.
Возобновление индексации затрагивает страховую пенсию и распространяется на все ее виды. Другие выплаты и пособия продолжат увеличиваться в следующем году, как и раньше. Кроме этого, у работающих пенсионеров сохранится августовское повышение выплат. Они проводятся ежегодно в результате поступления на формирование пенсии новых страховых взносов работодателей.
Напомним, ранее индексации пенсионеры могли получить только после увольнения. Дополнительные вопросы насчет повышения выплат можно задать по телефону: +7 (800)100−00−01.