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Центробанк Узбекистана вошел в Совет по исламским финансовым услугам

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Центральный банк Узбекистана стал членом Совета по исламским финансовым услугам (IFSB), сообщает пресс-служба регулятора.

Источник: Sputnik.uz

Присоединение к IFSB откроет для ЦБ республики доступ к международному опыту и внедрению передовых практик регулирования рынка исламских финансовых услуг.

Совет разрабатывает международные стандарты в области регулирования и надзора за исламскими финансовыми институтами. Его деятельность включает:

  • внедрение современных механизмов корпоративного управления;
  • управление рисками;
  • проведение исследований;
  • повышение профессионального уровня кадров;
  • оказание поддержки членам организации в этих направлениях.

Для справки: Совет основан в 2002 году, штаб-квартира организации находится в Куала-Лумпуре (Малайзия). На сегодняшний день в составе Совета 188 членов, включая 81 регулирующий и надзорный орган, 10 международных межправительственных организаций, 97 участников рынка. Также членами данного Совета являются финансовые регуляторы Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

экономика