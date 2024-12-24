Центробанк Узбекистана вошел в Совет по исламским финансовым услугам

Для справки: Совет основан в 2002 году, штаб-квартира организации находится в Куала-Лумпуре (Малайзия). На сегодняшний день в составе Совета 188 членов, включая 81 регулирующий и надзорный орган, 10 международных межправительственных организаций, 97 участников рынка. Также членами данного Совета являются финансовые регуляторы Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.